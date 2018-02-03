В Киеве предложили 13 раз в год поднимать над городом флаг ОУН*

Активисты националистических партий во время митинга в честь 109-летия Степана Бандеры в Киеве. Архивное фото

Активисты националистических партий во время митинга в честь 109-летия Степана Бандеры в Киеве. Архивное фото

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Националистическая партия "Свобода" предложила 13 раз в год поднимать флаг ОУН* (Организации украинских националистов) над Киевом. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Проект соответствующего решения уже зарегистрирован в канцелярии городского совета. Его авторами стали депутаты Владимир Бохняк и Петр Кузик.

Согласно документу, красно-черный флаг должен был поднят у здания Киевского городского совета и районных рад в даты, связанные с "выдающимися событиями" деятельности организации.

В предложенном Бохняком и Кузиком списке есть 13 дат, в числе которых — день рождения Степана Бандеры, день создания ОУН* и годовщина смерти главнокомандующего Украинской повстанческой армией (УПА)* Романа Шухевича.

Проект решения также предусматривает "рекомендацию" руководителями различных киевских предприятий и организаций вывешивать на своих зданиях флаг ОУН* в утвержденные дни.

Как сообщали украинские СМИ, ранее на этой неделе сенат Польши принял закон об уголовной ответственности за отрицание преступлений украинских националистов против поляков и за пропаганду "бандеровской иделологии".

Партия "Свобода" и другие украинские националисты прославляют деятельность ОУН-УПА*. При этом, известно, что боевики УПА воевали против советских войск, сотрудничали с нацистами и уничтожали мирное гражданское население.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.