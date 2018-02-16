ЛУГАНСК, 16 фев – РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики призывают мировое сообщество повлиять на Киев, чтобы не допустить эскалации конфликта в Донбассе, заявил и.о. министра иностранных дел ЛНР, полпред на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

Ранее в пятницу первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что 7 февраля в Луганской области зафиксировано более 3 тысяч нарушений режима прекращения огня, это наибольшее число нарушений перемирия с применением тяжелого вооружения за год.

"Украинская сторона сейчас, во всяком случае так нас информирует наша разведка, проводит усиление позиций, подтягивает живую силу, технику, спецсредства, комплектует тылы, ГСМ, боеприпасы и прочее непосредственно на линии разграничения", — сказал Дейнего журналистам.

По данным ЛНР, Генштаб ВС Украины проверяет укомплектованность и готовность к ведению боев, а также проводит учения, направленные на отработку наступления в городе.

"Я хочу обратиться к мировому сообществу (с просьбой) оказать влияние на киевские власти с тем, чтобы обязать их оставаться в рамках минских соглашений и предотвратить развитие ситуации, которая на сегодняшний день, исходя из наших наблюдений и данных нашей разведки, становится все более и более вероятной", – заявил Дейнего.