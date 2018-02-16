НАТО не хочет холодной войны с Россией, заявил Столтенберг

МЮНХЕН, 16 фев — РИА Новости. НАТО не хочет новой холодной войны и гонки вооружений, выступает за диалог с Россией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы не хотим новой холодной войны, хотим предотвратить гонку вооружений и продолжаем работать над развитием диалога с Россией, чтобы снизить напряженность и выстроить более конструктивные отношения с Россией. И мы будем работать над тем, чтобы сделать эти отношения лучше", — сказал он журналистам в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Столтенберга, альянс в последние годы наблюдал "готовность России использовать силу против членов НАТО". "При этом мы не видим никакой неотвратимой угрозы со стороны России, мы видели, что она использовала силу против Украины, и мы ответили пропорционально, чтобы не допустить новой холодной войны. И продолжаем работать над диалогом с Россией", — сказал он.