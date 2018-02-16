Путин оценил вклад нового президента ЮАР в борьбу за демократию

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Сирила Рамапосу с избранием президентом ЮАР, высоко оценил его вклад в борьбу против апартеида и в становление в стране демократии, сообщает пресс-служба Кремля.

"Путин направил поздравительную телеграмму Рамапосе по случаю избрания президентом ЮАР. Глава Российского государства высоко оценил вклад Рамапосы в борьбу против апартеида и в становление в ЮАР демократического общества и выразил уверенность, что его деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему продвижению страны по пути прогресса и процветания", — говорится в сообщении.

Путин отметил дружественный характер отношений между Россией и ЮАР и подтвердил готовность к конструктивному диалогу и совместной работе с новым президентом, в том числе с учетом председательства Южно-Африканской Республики в БРИКС.

Новым президентом ЮАР в четверг был избран бывший вице-президент Сирил Рамапоса. Экс-президент ЮАР Джейкоб Зума в ночь на четверг объявил о своей немедленной отставке.

В последнее время правящая партия ЮАР испытывает давление оппозиции в связи со скандалом вокруг растраты госимущества. С 2014 года оппозиция срывала заседания законодательного собрания с требованием к Зуме вернуть деньги в государственную казну. Зума отрицал вину, утверждая, что за всеми денежными операциями следили правительственные спецслужбы.