Встреча Тиллерсона с Эрдоганом была продуктивной, заявили в госдепе

ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. США считают, что встреча госсекретаря Рекса Тиллерсона с президентом Турции Тайипом Эрдоганом была продуктивной, заявил РИА Новости представитель госдепартамента США.

"Они провели продуктивный и открытый разговор о взаимовыгодном пути продвижения отношений США и Турции. Мы рассчитываем на дальнейший прогресс в переговорах с нашим важным союзником по НАТО в завтрашних переговорах с министром иностранных дел (Турции Мевлютом) Чавушоглу", — сказал представитель госдепа.

В свою очередь, источник в администрации турецкого лидера заявил ранее журналистам, что встреча, которая продолжалась больше трех часов, включала обсуждение ситуации в Сирии и Ираке и борьбу с терроризмом.

Отношения между Турцией и США находятся в сложной ситуации по ряду причин, в частности, по вопросу о поддержке США формирований сирийских курдов, против которых Анкара проводит военную операцию.