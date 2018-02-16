КЗЖ потребовал от Киева освободить редакцию медиахолдинга "Вести"

Ситуация у входа в редакцию газеты Вести в Киеве

Ситуация у входа в редакцию газеты Вести в Киеве

ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Базирующаяся в Нью-Йорке неправительственная организация Комитет защиты журналистов потребовала от украинских властей освободить редакцию медиахолдинга "Вести" и дать сотрудникам работать без страха преследования, говорится в заявлении комитета.

"Мы призываем украинские власти немедленно прояснить причины враждебного рейда на медиахолдинг "Вести", обеспечить, чтобы журналисты имели доступ к своему офису, и предпринять действия против лиц, которые уже неделю занимают ньюсрум, кем бы эти лица ни оказались", — заявила координатор программ комитета в Европе и Центральной Азии Нина Огнянова.

"Возмутительно, что министерство внутренних дел и силы национальной полиции снимают с себя ответственность за продолжающиеся помехи журналистской деятельности", — добавила она.

На прошлой неделе редакция "Вестей" заявила об обыске в киевском офисе медиахолдинга, журналистов не пускали на работу. Украинское агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) заявило, что взяло под свой контроль офисные помещения редакции "Вестей", опираясь на соответствующее решение суда. После этого АРМА передало помещения издания управителю. По данным АРМА, неизвестные люди в масках при содействии охраны бизнес-центра "Гулливер", в котором находится редакция "Вестей", ежедневно громят офис издания и блокируют его.

Журналисты требуют наказать виновных в мародерстве и препятствовании журналистской деятельности, а также отставки главы АРМА Антона Янчука, который допустил погром редакции.

Также журналисты призвали президента Украины Петра Порошенко дать возможность им работать и защитить свободу слова.