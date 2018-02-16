Источник: Эрдоган передал Тиллерсону ожидания Турции по Сирии и Ираку

АНКАРА, 16 фев — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном передал ему ожидания Анкары по отношению к американской политике в Сирии и Ираке, сообщил журналистам источник в администрации турецкого лидера.

Встреча Эрдогана с Тиллерсоном, которая проходила в Анкаре в четверг вечером, продолжалась более трех часов. В рамках начатого 11 февраля турне по Ближнему Востоку, госсекретарь ранее посетил Египет, Кувейт, Иорданию и Ливан. В пятницу пройдет встреча Тиллерсона с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Эрдоган и Тиллерсон обсудили региональные проблемы, прежде всего Сирию и Ирак, а также двухсторонние отношения и борьбу с терроризмом. Ожидания Турции по этим темам были открыто переданы американской стороне", — сказал источник.

Отношения между Турцией и США находятся в кризисе из-за поддержки, оказываемой США силам самообороны сирийских курдов (YPG), которых Анкара считает террористической организацией. Вашингтон объясняет свои действия борьбой с террористической группировкой ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.