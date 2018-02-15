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В мире

Украинские военные расстреляли четырех сослуживцев в Донецкой области‍

16:3615.02.2018
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CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Военнослужащий вооруженных сил Украины. Архивное фотоВоеннослужащий вооруженных сил Украины. Архивное фото
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Киев сообщил о гибели в Донбассе четырех военнослужащих отдельной бригады морской пехоты. По данным Генпрокуратуры, их расстреляли сослуживцы.

Блокпост украинских военных в Донецкой области
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тела морских пехотинцев обнаружили в месте временного проживания, сообщает пресс-центр операции силовиков в Донбассе в Facebook. Военная служба правопорядка ВСУ и национальная полиция выясняют обстоятельства инцидента.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье об умышленном убийстве двух или более человек. Под подозрение попали два морпеха из того же подразделения. Они уже дали признательные показания.

По данным украинского интернет-издания LB.ua, ЧП произошло в месте дислокации воинской части А-2802 в бывшем пансионате в селе Бердянское.

Убийство под наркотиками

Это не первое известие о небоевых потерях в украинской армии за последние дни. В начале февраля военнослужащий ВСУ, находясь под действием наркотиков, выстрелил в сослуживца. Об этом сообщил на пресс-конференции официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко. Видео опубликовано на YouTube.

Военнослужащие ВСУ. Архивное фото.
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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Инцидент произошел в населенном пункте Попасная. Военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады скончался от полученных ран.

Марочко добавил, что командование украинской армии пытается выдать смерть военного за боевые потери.

Волна самоубийств

Кроме того, по данным украинского издания "Вести", с начала текущего года уже восемь военнослужащих ВСУ покончили с собой.

Первый подобный случай произошел 17 января в Днепре. Стоявший в карауле 20-летний срочник свел счеты с жизнью. Эту версию, по словам командования части, подтверждают записи с камер видеонаблюдения. Никакой записки на месте не было.

Еще один инцидент произошел 25 января в Северодонецке — самоубийство совершил охранявший здание суда 22-летний военнослужащий Нацгвардии.

Украинские военные. Архивное фото
© AFP 2018 / Anatolii Stepanov
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Родственники часто не верят в версию о самоубийстве и обращаются в правоохранительные органы. Так, 28 января 19-летний курсант Харьковского национального университета воздушных сил Дмитрий Зобнин заступил в караул, а спустя три часа его тело нашли с нехарактерными для суицида ранениями. Выдвинутой следователями версии о том, что молодой человек покончил с собой, родители погибшего не верят.

По их словам, никаких предпосылок для самоубийства они не видели. Родители военнослужащего также рассказали, что "в вузе офицеры употребляли наркотики и алкоголь", а их сын с этим боролся.

При этом в украинском министерстве обороны статистику самоубийств не публикуют, объясняя это секретностью информации.

Плачевное состояние

По мнению политолога Ивана Мезюхо, такие случаи показывают, что моральное состояние украинской армии оставляет желать лучшего.

Военнослужащие вооруженных сил Украины во время военных учений. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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"Не секрет, что ВСУ в ходе так называемой антитеррористической операции столкнулись с массовым дезертирством, что в рядах Вооруженных сил Украины процветает алкоголизм, существуют проблемы с наркоманией. Мы знаем, что на Украине были даже созданы специальные роты для таких военнослужащих, этих людей лечили, пытались избавить от зависимости", — сказал эксперт в интервью радио Sputnik.

По его словам, проблемы существовали еще до госпереворота на Украине и начала конфликта в Донбассе, однако "братоубийственная война" усугубила их.
В Народной милиции ЛНР также не раз отмечали, что морально-психическое состояние украинских военных ухудшается. Силовики мародерствуют и устраивают пьяные разборки, участились случаи неуставных взаимоотношений, которые и приводят к дезертирству и самоубийствам.

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В мире
Комментарии
14 пользователей оставили 19 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Yaroslavskiy Vlad
Такого не может бать. Это-же сильнейшая армия в Европе, собравшаяся брать Крым и Донбасс, а не какая-то там деградировавшая, разлагающаяся масса человеческого мяса.
16:52
15.02.2018
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major1967Yaroslavskiy Vlad
Yaroslavskiy Vlad, про поход на Москву забыли.
17:02
15.02.2018
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