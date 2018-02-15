Эксперт об инциденте с украинскими морпехами: война усугубила проблемы ВСУ

Украинские военные расстреляли четырех сослуживцев в Донецкой области. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik отметил, что и до государственного переворота и начала войны в Донбассе ВСУ находились не в лучшем состоянии, а теперь — тем более.

Киев сообщил о гибели в Донбассе четырех военнослужащих отдельной бригады морской пехоты — по данным Генпрокуратуры, их расстреляли сослуживцы.

Тела морских пехотинцев обнаружили в доме, где они временно проживали, сообщает пресс-центр операции силовиков в Донбассе в Facebook. Военная служба правопорядка ВСУ и национальная полиция выясняют обстоятельства и причины произошедшего, говорится в сообщении.

Генпрокуратура, со своей стороны, возбудила уголовное дело по статье об умышленном убийстве двух или более человек. Подозреваемых — двоих морпехов из того же подразделения — задержали, они уже дали признательные показания. Причиной конфликта Генпрокуратура называет неуставные отношения.

По данным украинского интернет-издания LB.ua, ЧП произошло в месте дислокации воинской части А-2802 в бывшем пансионате в селе Бердянское.

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik обратил внимание на моральное состояние украинской армии.

"Исходя из открытых источников информации, мы можем говорить о том, что моральное состояние Вооруженных сил Украины находится на неудовлетворительном уровне. Не секрет, что ВСУ в ходе так называемой антитеррористической операции столкнулись с массовым дезертирством, в рядах Вооруженных сил Украины процветает алкоголизм, есть проблемы с наркоманией. Мы знаем, что на Украине были даже созданы специальные роты для таких военнослужащих, этих людей лечили, пытались избавить от зависимости. Конечно, ВСУ еще до 2014 года (до госпереворота на Украине и начала войны в Донбассе. — Прим. ред.) находились не в самом лучшем состоянии, а братоубийственная война в государстве лишь еще больше обнажила проблемы в украинской армии и усугубила их", — сказал Иван Мезюхо.

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