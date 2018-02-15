Новым президентом ЮАР стал вице-президент Сирил Рамапоса

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Новым президентом ЮАР избран вице-президент страны Сирил Рамапоса, такое решение было принято в ходе специального заседания парламента.

"Я объявляю Матамелу Сирила Рамапосу избранным президентом Южно-Африканской Республики", — заявил верховный судья ЮАР по итогам специального парламентского заседания.

В среду вечером президент ЮАР Джейкоб Зума, выступая с обращением к нации, заявил о своей "немедленной" отставке с поста главы государства.

В последнее время правящая партия испытывает давление оппозиции в связи со скандалом вокруг растраты госимущества. С 2014 года оппозиция срывала заседания законодательного собрания с требованием к Зуме вернуть деньги в государственную казну. Зума отрицал вину, утверждая, что за всеми денежными операциями следили правительственные спецслужбы.

Президентский срок Зумы должен был закончиться в 2019 году, когда в стране, как ожидалось, пройдут очередные выборы главы государства.