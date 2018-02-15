Представители ЮАР заверили Россию, что сотрудничество в БРИКС сохранится

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Представители ЮАР заверили РФ, что независимо от политической обстановки в стране курс на продолжение сотрудничества в БРИКС сохранится, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Для нас важно, что представители ЮАР, с которыми мы встречались, заверили вполне определенно и четко, что независимо от того, какой оборот может принять ситуация (в стране), курс на продолжение углубления взаимодействия в формате БРИКС сохранится, график мероприятий, который был представлен, будет выполняться", — сказал он журналистам.

По словам Рябкова, Москва с удовлетворением отмечает "рабочий настрой южноафриканского председательства" в БРИКС.

"У нас есть уверенность в том, что все пойдёт так, как мы это обсуждали и как на это настроены коллеги в ЮАР — вне зависимо от того разворота ситуации вокруг руководства (страны)", — отметил замглавы МИД РФ.

В среду вечером президент ЮАР Джейкоб Зума, выступая с обращением к нации, заявил о своей "немедленной" отставке с поста главы государства. Новый президент будет избран парламентом днем в четверг. В последнее время правящая партия испытывает давление оппозиции в связи со скандалом вокруг растраты госимущества. С 2014 года оппозиция срывала заседания законодательного собрания с требованием к Зуме вернуть деньги в государственную казну. Зума отрицал вину, утверждая, что за всеми денежными операциями следили правительственные спецслужбы.

Президентский срок Зумы должен был закончиться в 2019 году, когда в стране, как ожидалось, пройдут очередные выборы главы государства.