Тяжкий груз коррупции: президент ЮАР добровольно подал в отставку

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Скандальный лидер Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума в ночь на четверг согласился добровольно уйти в отставку, которой несколько лет требовала оппозиция и к которой с января начала призывать его партия Африканский национальный конгресс (ANC).

Тяжкий груз коррупции

Исполняющим обязанности президента стал вице-президент Сирил Рамапоса. Видный борец с апартеидом, соратник Нельсона Манделы и Зумы Рамапоса рассматривался как его преемник. В декабре он был избран президентом ANC, ожидалось, что он сменит Зуму в 2019 году, когда в стране пройдут очередные парламентские выборы (президента ЮАР избирает парламент). Главный научный сотрудник Института Африки РАН, специалист по ЮАР Владимир Шубин считает, что эти перемены не окажут негативного влияния на отношения ЮАР с Россией и БРИКС.

Вокруг Джейкоба Зумы в ходе его политической карьеры регулярно происходили скандалы. Политик позволял себе и резкие высказывания, неоднозначно воспринимается и его многоженство, которому он придерживается, объясняя это зулусскими обычаями — пять официальных жен и, по данным СМИ, три неофициальные.

Но главной проблемой для политика стали обвинения в коррупции. В 1999 году Зума впервые занял высокий пост — его назначили вице-президентом ЮАР. Однако в 2005 году президент Табо Мбеки отправил его в отставку из-за первого коррупционного скандала. Оказалось, что еще в 1999 году Зума участвовал в сделке по закупке вооружений на 5 миллиардов долларов, причем часть этих денег, как утверждало следствие, осело на счетах вице-президента. В декабре 2007 года Верховный суд снял все обвинения против Зумы.

В 2014 году, когда после очередной победы ANC на выборах, Зума снова стал президентом, оппозиция потребовала его отставки — и в течение его второго срока делала это пять раз. Зуму обвиняли в трате 16 миллионов долларов на свою резиденцию. Наконец, оппозиция собрала против Зумы 783 эпизода коррупции, вымогательств и мошенничества при заключении госконтрактов на покупку оружия.

Но если раньше на фоне коррупционных скандалов к отставке Зумы призывали оппозиционные партии, то в начале 2018 года возникла новая ситуация. Настроения в правящей партии ANC изменились после избрания в декабре прошлого года ее нового лидера Сирила Рамапосы. Но в январе в партии решили вместе с другими партиями добиваться досрочной отставки потерявшего популярность президента.

Неизбежная отставка

В таких условиях, когда сама правящая партия перестала поддерживать ей самой избранного президента, его отставка стала вопрос времени и процедуры. И Зума действительно был готов к отставке, но рассчитывал согласовать ее условия с руководством ANC. Несколько раундов переговоров прошли безуспешно, и в понедельник, 12 февраля, ANC выдвинул Зуме ультиматум — добровольно уйти в отставку в течение 48 часов.

В среду днем, когда истекал ультиматум, Зума вопреки ожиданиям заявил об отказе добровольной сдачи поста. "Нет, я не ухожу в отставку", — заявил он во время выступления в эфире телеканала SABC

При этом он подтвердил, что подчинится решению парламента. Зума пояснил, что не согласен с решением руководства ANC и считает его "нечестным". По его словам, он был не против отставки, и разногласия касались лишь ее сроков. Президент объяснил, что хотел уйти в июне после саммитов БРИКС и Африканского союза, на которых он планировал представить Рамапосу "будущим коллегам".

Решение Зумы было неодобрительно встречено политиками страны. Партии на специальном заседании в парламенте договорились инициировать вотум недоверия, который уже до этого заявления Зумы был запланирован на 22 февраля (инициирован оппозиционной партией "Борцы за экономическую свободу"), раньше срока, а именно в четверг во время заседания Национальной ассамблеи, которая начнется в 14.00 по местному времени (15.00 мск). Вотум недоверия планировали поставить на повестку дня, если до этого времени Зума все-таки добровольно не подаст в отставку.

Однако ближе к полуночи по местному времени (разница с Москвой — один час) Зума выступил с получасовым телеобращением, в котором заявил, что все-таки подает в отставку.

"Я был встревожен случаями насилия, которые произошли у зданий наших штабов из-за разницы во взглядах среди наших членов. Ни одна жизнь не должна быть потеряна ради меня и АНК никогда не должна быть расколота из-за меня. Поэтому я принял решение подать в отставку с поста президента республики с немедленным вступлением решения в силу", — заявил Зума.

Оппозиция приветствовала решение Зумы. Так, партия "Демократический альянс" заявил, что радуется "со всеми жителями Южной Африки, так как долгое, болезненное десятилетие президентства Зумы подошло к концу".

Из БРИКС никто не уйдет

Эксперт-африканист Владимир Шубин считает, что с новым лидером Сирилом Рамапосой, которого, как ожидается, уже в четверг изберут президентом, отношения ЮАР с Россией и странами БРИКС будут "несомненно развиваться", и, возможно, смена лидера даже придаст этим отношениям позитивный импульс.

"Не сомневаюсь, что, может быть, даже наши отношения и отношения с БРИКС будут более "трезвые". Дело в том, что Зума в последние годы был дискредитирован, обвинен в коррупции, хотя официальных обвинений выдвинуто не было", — пояснил он.

Все это сопровождалось среди прочего антироссийской кампанией в СМИ, а "нелюбовь к Зуме в какой-то степени использовалась и против нас, против и БРИКС". Эксперт при этом подчеркнул, что наиболее вероятный новый президент Рамапоса не является антироссийским политиком, поэтому не стоит ждать от него шагов на сворачивание отношений с РФ и ухода из БРИКС.

"Никто не собирается уходить из БРИКС. Как вы знаете, в Бразилии были гораздо большие перемены (импичмент на фоне коррупционных обвинений президента Дилмы Роуссефф), да и в Индии, но никто ни откуда не уходил. В Бразилии правые пришли к власти, но они не вышли из БРИКС", — заявил Шубин.

Эксперт выразил уверенность, что отношения ЮАР и РФ, а также ЮАР и БРИКС будут развиваться.

"Уход Зумы, как бы парадоксально это ни звучало, создает более здоровые условия для наших отношений. После того, как Южная Африка снимет внутреннюю напряженность, которая была уже несколько месяцев, она сможет больше внимания уделять внешнеполитическим вопросам, потому что они были сконцентрированы на внутренних проблемах", — пояснил он.

Такого же мнения придерживаются и российские политики. Так, глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что "Россия выстраивала и продолжит выстраивать взаимодействие с этой страной как в двустороннем плане, так и в формате БРИКС, ориентируясь на близость подходов в международных вопросах, а не на личности руководителей". По его словам, очень важно, чтобы процесс смены власти и далее оставался в конституционных рамках. "Пока в этом сомнений не возникает", — заключил сенатор.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что "Зума проводил относительно России взвешенную,

конструктивную политику". "Будем надеяться, что и в последующем такая политика сохранится", — сказал Чепа РИА Новости.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя события в ЮАР, напомнил о том, что не так давно при схожих обстоятельствах "был изгнан со своего поста его друг, лидер Зимбабве Роберт Мугабе, который правил единолично своей страной почти 40 лет".

"Оба они, в разной степени, конечно, но привели свои страны к упадку. Это результат единоличного, фактически диктаторского правления. В современном мире такие автократические режимы становятся все менее жизнеспособными и рушатся. И это можно только приветствовать", — сказал Жириновский журналистам в четверг.