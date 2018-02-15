В ЮАР выберут нового президента

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Парламент ЮАР в четверг днем изберет нового президента страны после ухода с поста Джейкоба Зумы, сообщает издание Times Live со ссылкой на сообщение партийного организатора правящего Африканского национального конгресса (АНК) Джексона Мтембу.

По данным издания, Мтембу отправил соответствующее электронное письмо членам парламента в среду ночью.

"Партийный организатор был проинформирован спикером (Балекой Мбете), что председатель Верховного суда будет готов провести церемонию избрания нового президента ЮАР. Этот процесс был назначен на утро пятницы. Теперь мы передвигаем это на день или вечер четверга", — говорится в сообщении.

Как сообщает телеканал News24, новый президент будет избран в 14.00 по местному времени (15.00 мск).

Ранее телеканал News24 сообщал, что вице-президент ЮАР Сирил Рамапоса после ухода Джейкоба Зумы с поста будет исполнять обязанности главы государства, а уже в четверг или пятницу может принять президентскую присягу. Как заявила член исполнительного комитета правящего Африканского национального конгресса Джесси Дуарте, в партии ожидают, что все ее представители проголосуют за то, чтобы Рамапоса занял пост президента.

В среду вечером Зума, выступая с обращением к нации, заявил о своей "немедленной" отставке с поста главы государства.

В последнее время правящая партия испытывает давление оппозиции в связи со скандалом вокруг растраты госимущества. С 2014 года оппозиция срывала заседания законодательного собрания с требованием к Зуме вернуть деньги в государственную казну. Зума отрицал вину, утверждая, что за всеми денежными операциями следили правительственные спецслужбы.

Президентский срок Зумы должен был закончиться в 2019 году, когда в стране, как ожидалось, пройдут очередные выборы главы государства.