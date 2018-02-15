Трамп и Абэ подтвердили готовность оказывать давление на КНДР

ТОКИО, 15 фев — РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре, который продолжался более часа, подтвердили курс на оказание максимального давления на Северную Корею, а также обсудили вопросы двусторонней торговли, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости документе МИД Японии.

"Оба лидера по итогам встречи в Пхенчхане вице-президента США Майка Пенса и премьер-министра Синдзо Абэ проанализировали под разными углами зрения ситуацию вокруг Северной Кореи, а также взаимодействия Японии и США и Японии-США-Южной Кореи и обсудили дальнейшие действия. Оба лидера подтвердили намерение продолжить максимальное давление на Северную Корею, а также то, что до доказательной и бесповоротной денуклеаризации Северной Кореи диалог с этой страной не имеет смысла", — говорится в документе.

Кроме того, лидеры обсудили внешнеторговые вопросы. В частности, был затронут вопрос об инвестициях японских предприятий в США, результатом которых со времени установления администрации президента Трампа стало создание 25 тысяч рабочих мест.

Япония и США в последние недели не скрывают своего беспокойства процессом сближения Северной и Южной Корей, поводом для которого стало совместное участие двух стран в олимпиаде в Пхенчхане, а также нескольких встреч с президентом Южной Кореи делегации КНДР, во время одной из которых южнокорейскому президенту было передано письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына и устное приглашение посетить Пхеньян.