РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Джейкоб Зума: президент с 8 женами, который против геев и ранних родов

05:3515.02.2018
(обновлено: 07:55 15.02.2018)
013670
© РИА Новости / Фотохост-агентствоПерейти в фотобанкПрезидент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума. Архивное фотоПрезидент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума. Архивное фото
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Десять лет руководивший ЮАР президент Джейкоб Зума заявил в ночь на четверг о своей отставке на фоне конфликта с собственной партий, правящим в стране Африканским национальным конгрессом.

РИА Новости вспомнили основные этапы жизни и яркие высказывания харизматичного политика.

Неожиданная ожидаемая отставка

В понедельник 12 февраля правящая партия ЮАР — Африканский национальный конгресс (ANC) — потребовала от президента страны Джейкоба Зумы уйти в отставку. На выполнение требования ANC дал Зуме 48 часов, угрожая затем начать процедуру вотума недоверия. Президента в ЮАР выбирает парламент (Национальная Ассамблея), в которой ANC как раз имеет большинство.

Президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума. Архивное фото
© Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
В ЮАР оппозиционная партия приветствовала "запоздалую" отставку президента
При этом Зума является выдвиженцем самого конгресса. Однако на фоне недавних коррупционных скандалов настроения в партии изменились. Генеральный секретарь ANC Эйс Магашуле рассказывал журналистам, что Зума просил оставить его на посту еще хотя бы на два месяца, но партия отказала. Зума объяснил, что хотел дождаться саммитов Африканского союза и БРИКС, который должен пройти в этом году в ЮАР, но даты пока не назначены. На саммите Зума, по его словам, собирался представить своим коллегам-президентам из других стран преемника — председателя ANC Сирила Рамапосу.

Еще днем в среду Зума в интервью телевизионщикам говорил, что в отставку не собирается, потому что не согласен с решением ANC и считает его нечестным. В то же время Зума давал понять, что готов подчиниться решению Национальной Ассамблеи.

Однако ближе к четвергу Зума неожиданно передумал. Не исключено, что он поменял решение прямо во время своего длинного выступления. Начав в 23.30 мск получасовое обращение к нации, Зума вновь повторил, что решать вопрос о его снятии с поста должен парламент и что он "не боится недоверия или импичмента". Однако ближе к концу 30-минутного выступления Зума заявил, что решил "уйти с поста президента немедленно".

Официальный многоженец

Вице-президент ЮАР Сирил Рамафоса. Архивное фото
© AFP 2018 / Mujahid Safodien
Вице-президент ЮАР станет временным и. о. главы государства
Такой неожиданный и в то же время ожидаемый многими ход — вполне в духе экс-президента ЮАР. 75-летний Джейкоб Зума, зулус по происхождению — яркая и незаурядная личность, который за пределами страны, правда, известен в основном своими скандальными высказываниями. Например, он в свое время официально объявил, что собирается следовать принятому у зулусов многоженству. У него пять официальных жен, и, по разным данным, еще три неофициальные. Причем в пятый раз он женился в 2012 году. У Зумы, по данным местной прессы, 18 детей.

В "коллекции" жен Зумы есть не менее яркая женщина — Нкосазана Дламини-Зума. Еще в годы правления Нельсона Манделы она была министром здравоохранения ЮАР, потом министром иностранных дел, а уже при Зуме — министром внутренних дел. Причем к моменту своего президентства Зума с ней уже развелся. А вот зачем Зума расторг с ней брак, тогда как можно было просто взять еще одну жену или даже несколько — история умалчивает.

Человек, которых не любит белых и расизм

Президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент ЮАР объявил о своей отставке
Помимо непривычного для западного обывателя многоженства, Зума известен своими скандальными заявлениями по разным поводам. Например, однажды он призвал забирать детей у малолетних матерей, а самих мамочек отправлять в школу. Кроме того, в качестве меры по борьбе с подростковой беременностью Зума предлагал раздавать в школах презервативы.

Доставалось от Зумы и представителям нетрадиционной ориентации — он называл однополые браки "позором для нации и перед Богом", и рассказывал, что будь помоложе, обязательно бы бил всех попадающихся гомосексуалистов. После волны протестов как внутри страны, так и в международном сообществе Зума был вынужден извиниться и сказать, что "уважает вклад гомосексуалов и лесбиянок в борьбу за свободу Южной Африки и ту роль, которую они продолжают играть в создании успешной нерасистской, недискриминационной ЮАР".

Однако, будучи на словах сторонником "нерасистской ЮАР", однажды он раскритиковал белое население страны. По его словам, "из всех белых групп Южной Африки только африканеры — настоящие южноафриканцы", поскольку они не держат два паспорта, только один и "они здесь навсегда".

Впрочем, можно предположить, что для южноафриканского населения гораздо важнее не какие-то скандальные заявления Зумы, а экономический кризис в самой стране и высокий уровень коррупции. В прошлом 2017 году страну несколько месяцев сотрясали протесты студентов, недовольных повышением цен на образование и сокращение бюджетных мест.

Долгий путь к власти: революционер, диверсант КГБ

Президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума во время встречи лидеров БРИКС с членами Делового совета БРИКС. 4 сентября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Горе от Зума. Президенту ЮАР дали 48 часов на добровольную отставку
Не стоит думать, что заявления на грани фола — суть Зумы как политика. Он многие годы боролся с режимом апартеида и еще в 17 лет вступил в Африканский национальный конгресс, который теперь и требует его отставки.

То ли из-за принадлежности к черному бедному населению, то ли из-за повышенной активности Зума даже не получил формального школьного образования — его отец был полицейским и погиб в перестрелке, когда будущий президент ходил в начальные классы. После пятого класса Зума бросил школу.

В результате своей деятельности Зума даже попал в тюрьму — его с соратниками по ANC приговорили к десяти годам заключения за попытку заговора с целью свержения правительства. Зато в тюрьме Зума познакомился с самим Нельсоном Манделой, лидером ANC и будущим президентом ЮАР. Освободившись в 31 год, Зума, во-первых, впервые женился, во-вторых, вместе с соратниками успел поучаствовать в рытье подземных катакомб в провинции Наталь, а потом уехал заграницу и 15 лет прожил в соседних странах, как и многие другие члены ANC.

Интересно, что в 80-х годах Зума проходил школу диверсионно-террористической деятельности КГБ в СССР — Советский Союз поддерживал АНК в его борьбе с апартеидом. Постепенно Зума "дослужился" до члена Национального исполнительного комитета ANC.

От революционера к коррупционеру

Избирательная урна. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
В ЮАР правящая партия начала голосование на выборах нового лидера
После падения апартеида ANC пришел к власти. В 1999 году Зума впервые занял высокий пост — его назначили вице-президентом ЮАР. Однако в 2005 году президент Табо Мбеки отправил его в отставку из-за первого коррупционного скандала. Оказалось, что еще в 1999 году Зума участвовал в сделке по закупке вооружений на 5 миллиардов долларов, причем часть этих денег, как утверждало следствие, осело на счетах вице-президента. Позже против Зумы были выдвинуты обвинения в изнасиловании, однако они также впоследствии были сняты из-за недостаточного количества доказательств. В декабре 2007 года Верховный суд снял все обвинения против Зумы.

В 2009 году Зума на сессии Национальной ассамблеи был избран президентом на пятилетний срок. А уже в следующем году оппозиция из "Демократического альянса" потребовала его отставки — у Зумы нашелся внебрачный ребенок, а также незадекларированные доходы. Но тогда за отставку Зумы проголосовали только 84 депутата из четырехсот.

В 2014 году, после очередной победы ANC на выборах, Зума снова стал президентом, а вскоре оппозиция вновь потребовала его отставки — и в течение его второго срока делала это пять раз. Зуму обвиняли в трате 16 мимллионов долларов на свою резиденцию, в отказе арестовать президента Судана Омара аль-Башира, хотя ордер на его арест выдан Международным уголовным судом. Наконец, оппозиция собрала против Зумы 783 эпизода коррупции, вымогательств и мошенничества при заключении госконтрактов на покупку оружия.

И все-таки требование об отставке со стороны не оппозиции, а правящей партии — это новый опыт для Зумы-политика. Сейчас уже известно, что исполнять обязанности главы государства будет вице-президент Сирил Рамапоса. Уже в четверг или пятницу он может принять президентскую присягу.

Перспектива отношений ЮАР с Россией и БРИКС

Вид на Кейптаун, ЮАР. Архивное фото
© Fotolia / hperry
Суд обвинил парламент ЮАР в бездействии по делу президента о растрате
По словам главного научного сотрудника Института Африки РАН Владимира Шубина, лидер АНК Сирил Рамапоса еще с момента избрания в декабре на этот пост стал рассматриваться как преемник Зумы.

"Не сомневаюсь, что может быть даже наши отношения и отношения с БРИКС будут более "трезвые". Дело в том, что Зума в последние годы был дискредитирован, обвинен в коррупции, хотя официальных обвинений выдвинуто не было", — пояснил Шубин.

Все это сопровождалось в том числе антироссийской кампанией в СМИ, а "нелюбовь к Зуме в какой-то степени использовалась и против нас, против и БРИКС". Эксперт при этом подчеркнул, что наиболее вероятный новый президент Рамапоса не является антироссийским политиком, поэтому не стоит ждать от него шагов на сворачивание отношений с РФ и ухода из БРИКС.

"Никто не собирается уходить из БРИКС. Как вы знаете, в Бразилии были гораздо большие перемены (импичмент на фоне коррупционных обвинений президента Дилмы Роуссефф), да и в Индии, но никто ни откуда не уходил. В Бразилии правые пришли к власти, но они не вышли из БРИКС", — заявил Шубин.

Эксперт выразил уверенность, что отношения ЮАР и РФ, а также ЮАР и БРИКС будут развиваться.

"Уход Зумы, как бы парадоксально это ни звучало, создает более здоровые условия для наших отношений. После того, как Южная Африка снимет внутреннюю напряженность, которая была уже несколько месяцев, она сможет больше внимания уделять внешнеполитическим вопросам, потому что они были сконцентрированы на внутренних проблемах", — прогнозирует российский эксперт.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена