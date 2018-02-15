Вице-президент ЮАР станет временным и. о. главы государства

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Вице-президент ЮАР Сирил Рамапоса после ухода Джейкоба Зумы с поста будет исполнять обязанности главы государства, а уже в четверг или пятницу может принять президентскую присягу, сообщает телеканал News24.

Как заявила член исполнительного комитета правящего Африканского национального конгресса Джесси Дуарте, в партии ожидают, что все ее представители проголосуют за то, чтобы Рамапоса занял пост президента.

В среду вечером Зума, выступая с обращением к нации, заявил о своей "немедленной" отставке с поста главы государства.