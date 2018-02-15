Президент ЮАР объявил о своей отставке

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Президент ЮАР Джейкоб Зума, выступая с обращением к нации, заявил, что решать вопрос о его снятии с поста должен парламент, но впоследствии заявил о своей "немедленной" отставке с поста президента.

"Я не боюсь вотума недоверия или импичмента", — сказал он, выступая с телевизионным обращением, отметив, что решать вопрос о его снятии с поста должен парламент.

"Я решил уйти с поста президента немедленно", — сообщил глава государства ближе к концу 30-минутной речи.

Исполнять обязанности главы государства будет вице-президент Сирил Рамафоса, как ожидается, он примет принять присягу в четверг или пятницу.

Ранее сообщалось, что правящая в стране партия "Африканский национальный конгресс" (ANC) решила дать Зуме 48 часов на уход в отставку. Не получив ответа от президента, в партии пообещали проголосовать по вотуму недоверия Зуме и попытаться назначить его преемником Рамафосу.

В последнее время правящая партия испытывает давление оппозиции в связи со скандалом вокруг растраты госимущества. Зума отрицал вину, утверждая, что за всеми денежными операциями следили правительственные спецслужбы.

Президентский срок Зумы истекал в 2019 году.