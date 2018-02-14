В ЮАР умер лидер оппозиции Зимбабве

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Глава оппозиционной партии Зимбабве "Движение за демократические перемены" (MDC) Морган Цвангираи скончался в возрасте 65 лет после госпитализации в одной из больниц Йоханнесбурга, сообщает телеканал eNCA.

Подробности относительно кончины политика пока не известны, однако, как отмечает телеканал, последнее время он проходил лечение от рака толстой кишки в больнице Йоханнесбурга.

"Как вы знаете, президент MDC Морган Ричард Цвангираи последнее время не очень хорошо себя чувствовал. С грустью сообщаю, что мы потеряли икону и борца за демократию", — цитируют местные СМИ заявление вице-президента партии Элиаса Мудзури.

Цвангираи долгое время был сторонником экс-президента страны Роберта Мугабе и членом партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF), впоследствии ушел в оппозицию. В конце ноября 2017 года 93-летний Мугабе ушел в отставку под давлением военных и руководства правящей партии ZANU-PF. Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, предложенный ZANU-PF на пост главы государства, будет занимать эту должность до выборов в 2018 году.