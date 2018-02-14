Столтенберг рассказал об актуальности структур НАТО

БРЮССЕЛЬ, 14 фев — РИА Новости, Владимир Добровольский. Новые командования по Атлантике и по логистике в Европе актуальны для отражения потенциальных угроз со всех направлений, а не из какого-то определенного региона, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

В четверг страны-члены НАТО решили создать командование по Атлантике для защиты транспортных путей между Северной Америкой и Европой и вспомогательное командование по логистике в Европе, а также несколько штабов сухопутного командования в Европе.

"Мы ошибаемся, если полагаем, что некоторые новые компоненты нацелены на определенное направление. Они ориентированы на 360 градусов. Если потребуется, мы будем использовать их, независимо от того, откуда проистекает угроза", — сказал Столтенберг журналистам.

По его словам, "адаптация командной структуры НАТО совершенно актуальна для юга и угроз, исходящих с юга". Он отметил, что для стран, расположенных на юге Европы, также необходимы безопасные коммуникации, в том числе инфраструктура, соединяющая Северную Америку и Европу. Необходимо им, по мнению генсека, и новое командование по логистике.

"В случае кризиса и необходимости мы также направим силы в южную часть нашего союза. Это ориентированная на 360 градусов командная структура, готовая отреагировать на угрозы, вызовы на любом направлении", — заявил генсек.