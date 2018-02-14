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В Испании оправдали россиянку, судившуюся за наследство саудовского принца

20:5914.02.2018
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкТуристы в парке Гуэля, созданного архитектором Антонио Гауди в верхней части Барселоны. Архивное фотоТуристы в парке Гуэля, созданного архитектором Антонио Гауди в верхней части Барселоны. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МАДРИД, 14 фев – РИА Новости. Суд Барселоны признал невиновной гражданку Испании, приехавшую из России, Ольгу Фарре, которая в течение 14 лет вела судебную тяжбу с наследниками саудовского принца, говорится в судебном заключении, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.

Иск против Фарре подали наследники принца Саада бин Абдулазиза Аль Сауда — члена правящей в Саудовской Аравии королевской династии, седьмого сына основателя и первого короля Саудовской Аравии Абдул-Азиза, они обвиняли ее в незаконном приобретении принадлежавшей ему недвижимости в Испании.

Ольга Фарре в 2001 году приобрела летнюю резиденцию принца в Каталонии. Ольга совершала сделку на основании доверенности, которую принц оставил своему представителю Агустину Гонсалесу, при этом тот не сообщил, что собственник к моменту совершения сделки умер.

Суть спора

В конце 1970-х годов принц Саад бин Абдулазиз Аль Сауд приехал на лечение в Испанию и часто бывал в Барселоне. Там он, как правило, останавливался в отеле "Принцесса София", где и познакомился с заместителем управляющего Агустином Гонсалесом, владевшим арабским. Гонсалесу принц поручил заняться покупкой для него недвижимости в Каталонии. На имя Саада испанец приобрел дома в элитной зоне Барселоны Педральбес и поместье с большим участком земли в горах.

Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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В 1989 году самочувствие принца ухудшилось (врачи поставили диагноз онкология) и он отправился на лечение в США. В это же время он поручил Гонсалесу продать недвижимость в Испании, в том числе летнюю резиденцию.

Продать имущество при жизни принца (он умер в Саудовской Аравии в 1993 году) Гонсалес не смог, однако продолжил искать покупателей. В 1995 году он передал на основании уже утратившей силу (из-за смерти принца) доверенности властям Каталонии несколько гектаров земли под строительство дороги, в 1996–1997 годах продал на основании той же доверенности имущество в Барселоне двум гражданам Испании, в том числе известному футболисту Ивану де ла Пенья, а в апреле 2001 года — летнюю резиденцию испанским компаниям Rocabruna Paradis Relais Sa и Royal Daro Universal Holidays Sl, которой владели выходцы из России. Сумма покупки резиденции (5,4 миллиона евро) оказалась в девять раз выше кадастровой стоимости и в четыре раза превышала сумму, которую принц заплатил при покупке.

Наследники подали иск не только против самого Гонсалеса, его супруги Марии Антонии Роберт, их сына, Ольги Фарре, а также компаний, которые приобрели недвижимость. Сторона обвинения утверждала, что Фарре при покупке знала о смерти принца и приобретала недвижимость на выгодных для себя условиях. Ольга со своей стороны заявила, что наследники вовремя не заявили о правах наследства, она не была в курсе смерти собственника и поэтому заключила сделку.

Гонсалес, который в ходе судебных разбирательств признал, что не уведомил покупателей о смерти принца, умер год назад. В судебном заключении говорится, что суд счел недостаточными доказательства частного обвинения о том, что Ольга была в курсе смерти принца при совершении сделки.

Суд постановил приговорить Марию Антонию Роберт, у которой был доступ к счетам, через которые переводились средства, к трем месяцам заключения и выплате наследникам компенсации в размере 47 тысяч евро. Ольга Фарре была оправдана, равно как и сын Гонсалеса, которого подозревали в получении части незаконных доходов.

Молоток судьи. Архивное фото
© Fotolia / Africa Studio
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Нельзя покупать по доверенности

"Я в процесс пришла как пострадавшая в 2004 году, когда узнала о том, что Гонсалес занимался мошенничеством с имуществом саудовской королевской семьи. А меня из потерпевшей перевели в обвиняемую. Мне разрушили проект – я купила недвижимость, чтобы организовать базу для сельского отдыха в горах. У меня остановились все проекты, все земли были арестованы до сегодняшнего дня. Только сейчас снят арест, который был наложен в 2006 году. Когда я купила, мне было 48 лет, а сейчас уже 65. Я 14 лет занималась этим процессом", — говорит Ольга РИА Новости.

В результате расследования выяснилось, что на счетах принца осталось всего несколько тысяч евро. "На счетах принца осталось очень мало денег. Часть денег Гонсалес тратил на то, чтобы содержать имущество, которое оставил принц, были долги, надо было выплачивать зарплату Гонсалесу. Суд признал, что нельзя было заводить уголовное дело, потому что наследники должны были заявить, войти во владение наследством, Гонсалес должен был представить, куда он истратил деньги и не известно, кто кому еще оказался бы должен", — говорит Фарре.

Она считает, что испанская система не гарантирует покупку недвижимости в случае приобретения ее через доверенность. "Нельзя по доверенности в Испании покупать. Никто тебе не может гарантировать сделку – ни адвокат, ни нотариус, ни регистр собственности, ни налоговая. Я же не камикадзе платить такие миллионы, зная, что у тебя могут отобрать и тебя могут посадить", — сказала Фарре.

"Ты иностранец, приезжаешь в страну, нанимаешь известного адвоката, платишь ему огромные деньги за то, что он ведет сделку, нотариус проверяет доверенность. Все было нормально – наследники не пришли, не предъявили свидетельство о смерти. У кого оно был на руках? В Испании делается бессрочная доверенность. Откуда можно узнать, жив ли тот человек, который давал доверенность, или нет?", — сказала она.

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