Правящая партия ЮАР хочет выразить вотум недоверия президенту 15 февраля

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Правящая в ЮАР партия "Африканский национальный конгресс" (ANC) намерена в четверг провести в парламенте голосование по вотуму недоверия действующему президенту Джейкобу Зуме и в этот же день избрать нового главу государства.

Ранее сообщалось, что в понедельник ANC решила дать президенту Зуме 48 часов, чтобы уйти в отставку. Срок ультиматума истекает в среду, однако никакой реакции президента пока не последовало.

"Главный координатор ANC в парламенте Джексон Мтембу сообщил, что голосование по вотуму недоверия состоится завтра (в четверг — ред.)", — говорится в Twitter партии. Мтембу отметил, что на заседание будут приглашены высшие судебные власти. Он надеется, что в их присутствии парламентарии в тот же день смогут избрать нового президента.

В ANC ранее заявляли, что видят новым главой государства своего лидера и нынешнего вице-президента ЮАР Сирила Рамафосу.

В последнее время правящая партия испытывает давление оппозиции в связи со скандалом вокруг растраты госимущества. С 2014 года оппозиция срывала заседания законодательного собрания с требованием к Зуме вернуть деньги в государственную казну. Зума отрицал вину, утверждая, что за всеми денежными операциями следили правительственные спецслужбы.

Президентский срок Зумы заканчивается в 2019 году, когда должны пройти очередные выборы главы государства.