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Шульц принял правильное решение, покинув пост главы СДПГ, считает эксперт

12:5914.02.2018
(обновлено: 13:00 14.02.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкМартин Шульц. Архивное фотоМартин Шульц. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Лидер социально-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц принял правильное решение, покинув пост главы партии, так как стал непопулярен среди ее членов, основная интрига теперь заключается в том, кто будет его преемником, считает заместитель директора Института Европы РАН, руководитель Центра германских исследований ИЕ РАН Владислав Белов.

Глава Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц во время пресс-концеренции в Берлине. 20 ноября 2017
© AP Photo / Michael Sohn
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Накануне Шульц объявил, что немедленно покидает пост главы СДПГ, и предложил его главе фракции СДПГ в бундестаге Андреа Налес. Президиум партии провел встречу. Верхушка СДПГ высказалась в пользу того, чтобы сразу назначить Налес временно исполняющей обязанности председателя партии. Однако, по информации журнала Spiegel, пост временного главы партии до выборов 22 апреля будет занимать первый бургомистр Гамбурга Олаф Шольц.

Ранее Шульц заявил, что собирается передать свой пост Налес и выразил намерение занять должность министра иностранных дел в будущем коалиционном правительстве. Позднее Шульц заявил об отказе войти в будущее коалиционное правительство ФРГ, мотивировав это необходимостью завершить "кадровые дебаты" в партии.

Правильное решение

Белов полагает, что Шульц принял решение покинуть пост главы СДПГ ранее, а во вторник лишь объявил об этом. По словам эксперта, ранее в телевизионном интервью канцлер ФРГ Ангела Меркель высокого оценила Шульца, как партнера по коалиционным переговорам.

"Ангела Меркель открыто говорит, что пошла на уступки социал-демократам, в первую очередь, наверное, Мартину Шульцу. Коалиционный договор имеет социал-демократический почерк. Опять же, (это) заслуга Мартина Шульца. Но он человек, который в партии не популярен, не популярен в немецком обществе. Поэтому решение (покинуть пост главы СДПГ – ред.) правильное. В общем, он его сделал", — сказал Белов РИА Новости.

Лидер ХДС, канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
© AP Photo / Michael Sohn
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По мнению замдиректора Института Европы РАН, рассуждать о том, кто войдет в будущее коалиционное правительство – гадание на кофейной гуще, пока социал-демократы 4 марта не проголосуют по вопросу "большой коалиции".

При этом эксперт считает, что сложно сказать, насколько уход Шульца изменит настроение в протестном электорате партии. "Поэтому сегодня мы остаемся с вами в условиях неопределенности. Совершенно неизвестно, какие результаты мы увидим 4 марта. Сколько проголосуют, как проголосуют среди социал-демократов – неизвестно", — отметил собеседник агентства.

При этом замдиректора ИЕ РАН полагает, что уход Шульца также связан с тем, чтобы побудить членов партии своим уходом проголосовать за коалиционное правительство.

"Он говорит: "Я ухожу, я сделал свое дело максимально, сделал максимально социал-демократический почерк" (переговорам о формировании коалиционного правительства – ред.) и так далее. Он видит это недовольство (в партии) и сделал совершенно правильно, как непопулярная личность", — сказал эксперт.

Внутрипартийная интрига

Как отметил Владислав Белов, после ухода Шульца с поста главы СДПГ временно исполняющим обязанности должна была сначала быть назначена Андреа Налес, но назначили Олафа Шольца, как кандидата на пост министра финансов. По его словам, сохраняется интрига, будет ли Налес на предстоящем съезде СДПГ в апреле утверждена в качестве лидера партии.

Лидер СДПГ Мартин Шульц. Архивное фото
© AFP 2018 / John MacDougall
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"Съезд пройдет в апреле. Предполагается, что это будет госпожа Налес. Здесь есть интрига, потому что (партийный) базис за то, чтобы председателя выбирали по рекомендации правления. И фактически правление партии себе избирает председателя на партийном съезде. Поэтому есть уже альтернативные кандидатуры", — сказал Белов.

По его словам, партийный базис СДПГ хочет изменить порядок избрания председателя партии, и это, соответственно, тоже фактор, влияющий на то, как проголосуют рядовые члены партии на съезде.

"Поэтому сам уход господина Шульца с поста председателя партии, его отказ быть кандидатом на пост министра иностранных дел особенно не изменил настроение партии по отношению к верхушке (партии). Поэтому интрига продолжается. Мартину Шульцу надо было делать такие заявления, возможно, еще в ходе переговоров, но здесь это тактика", — добавил эксперт.

По его мнению, то что временно исполняющим обязанности лидера СДПГ до партийного съезда стал Олаф Шольц, является попыткой немного смягчить недовольство внутри партии.

"Поэтому, помимо Андреа Налес будут и другие кандидатуры. Как проголосуют члены партии (4 марта) за коалиционное правительство – от этого многое будет зависеть. Но те, кто уверяют, что она на 100% станет председателем партии – они не правы", — добавил он.

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