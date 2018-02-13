Мартин Шульц объявил о немедленной отставке с поста главы СДПГ

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Лидер социал-демократов ФРГ Мартин Шульц объявил, что немедленно покидает пост главы СДПГ (Социал-демократическая партия Германии), сообщает издание Merkur.
Президиум партии провел встречу во вторник, чтобы обсудить будущие действия. Верхушка СДПГ высказалась в пользу того, чтобы сразу назначить Налес временно исполняющей обязанности председателя партии.
Однако, как пишет журнал Spiegel со ссылкой на источники, пост временного главы партии до выборов 22 апреля будет занимать первый бургомистр Гамбурга Олаф Шольц.
Как сообщили СМИ ранее, Шольц, предположительно, возглавит минфин в новом правительстве ФРГ.
Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что участники коалиционных переговоров договорились о формировании нового правительства Германии, проект коалиционного соглашения разработан.