Генсек НАТО заявил, что альянс не стремится к новой холодной войне

БРЮССЕЛЬ, 14 фев – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО не стремится к новой "холодной войне" или гонке вооружений и продолжает рассчитывать на улучшение отношений с Россией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"НАТО — оборонительный союз, то, что мы делаем, является пропорциональным и взвешенным. После "холодной войны" в течение многих лет союзники сократили военные расходы и военный потенциал, пытались установить партнерство с Россией", — сказал Столтенберг, отвечая на вопрос журналиста, как альянс реагирует на обвинения в провоцировании новой гонки вооружений.

Он вновь обвинил Россию в незаконном, по мнению альянса, присоединении Крыма, а также в дестабилизации восточной Украины, при том, что Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и заинтересована в скорейшем урегулировании ситуации в соседней стране.

"В ответ мы принимаем пропорциональные оборонительные меры, увеличивая военное присутствие на востоке альянса. В то же время мы стремимся к лучшим отношениям с Россией, мы не хотим новой "холодной войны" и новой гонки вооружений", — сказал Столтенберг.

Он отметил, что НАТО придерживается двойственного подхода к России, сочетающего оборону с диалогом.

"Нам нужно быть твердыми, предсказуемыми, но в то же время мы будем работать над лучшими отношениями и диалогом с Россией", — заключил генсек.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО в то же время расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что с 2012 года численность контингента НАТО у западных границ РФ увеличилась втрое. При этом численность сил первоочередного задействования альянса возросла с 10 до 40 тысяч человек.