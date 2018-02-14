Генсек НАТО рассказал, от чего зависит членство Украины в альянсе

БРЮССЕЛЬ, 14 фев — РИА Новости, Владимир Добровольский. Вопрос членства Украины в НАТО будет решаться на основании прогресса в проведении реформ в стране, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Я приветствую тот факт, что Украина ясно заявила, что они концентрируются на реформах. Вопрос членства будет рассматриваться, основываясь на прогрессе в проведении реформ, которого добивается Украина", — заявил Столтенберг.
Члены СНБО Украины на заседании 17 января обсудили и поддержали законопроект "О национальной безопасности Украины", который должен привести украинскую законодательную базу в соответствие со стандартами НАТО. По данным СНБО, законопроект разрабатывался во взаимодействии с экспертами НАТО, США и Евросоюза. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что законопроект для реформирования сектора нацбезопасности ставит перед собой задачу обеспечить членство Украины в Евросоюзе и НАТО.