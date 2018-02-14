МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Полиция ЮАР арестовала одного из членов семьи южноафриканских бизнесменов Гупта, подозреваемых в злоупотреблении своими отношениями с президентом ЮАР Джейкобом Зумой, сообщила телерадиокомпанией SABC.

Ранее южноафриканские правоохранители приступили к изучению электронной переписки между состоятельной семьей бизнесменов Гупта и Зумой. Общественные активисты обвиняют Зуму в коррупционных связях с семьей Гупта, которая могла вмешиваться в управление ЮАР. Сам Зума и семья бизнесменов эти обвинения отвергают.

По данным SABC, арест был произведен в ходе полицейского рейда в жилом комплексе в элитном районе Йоханесбурга, где проживает семейство Гупта. Как передает корреспондент SABC, операция связана с расследованием дела о коррупции.

Ранее исполнительный комитет партии "Африканский национальный конгресс" (ANC) принял решение отозвать президента Зуму с должности. В партии ожидают, что Зума даст свой ответ в среду.

В последнее время правящая партия испытывает давление оппозиции в связи со скандалом вокруг траты госимущества. С 2014 года оппозиция срывала заседания законодательного собрания с требованием к Зуме вернуть деньги в государственную казну. Зума отрицал вину, утверждая, что за всеми денежными операциями следили правительственные спецслужбы.

Президентский срок Зумы заканчивается в 2019 году, когда должны пройти выборы главы государства.