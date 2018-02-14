МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Матриархат наступает во многих странах Запада, что может говорить об очередном закате "Еврамерики", поскольку "никто не хочет брать власть без понимания, что в ней пошло не так… кроме женщин", считает помощник президента России Владислав Сурков.

"Посмотрите на запад — матриархат, действительно, наступает. Женщины берут власть. Главами правительств, министрами, мэрами в очень влиятельных странах все чаще становятся женщины. Все больше женщин-предпринимателей, женщин-администраторов, женщин, чем-то и кем-то руководящих, наконец, даже просто каких-то беспричинно напористых и бесцельно пробивных женщин", — написал Сурков в статье, опубликованной в среду в " Русском пионере ".

Голливудские сериалы и блокбастеры, пишет помощник президента, принижают мужчин и возвышают женщин. "В последнем эпизоде "Звездных войн" последний джедай — естественно, девушка", — отметил Сурков.

Этот мир — изобретение и изделие мужчины, заявляет Сурков, но задаётся вопросом, почему мужской мир забирают женщины и зачем им это. Дальше он приводит "не афишируемую, но широко распространенную гипотезу", "будто возвышение женщин (а также всегда примыкающих к ним в этом возвышении представителей других немужских полов) есть симптом упадка". Сурков приводит примеры из истории: падение Спарты после возросшего влияния женщин, крах Римской империи после принятия христианства Еленой, матерью императора Константина, и так далее к новейшей истории.

"Усиление женского влияния, разумеется, не причина, а именно симптом, манифестация декаданса. Не Александра Федоровна (супруга Николая II) развалила Российскую империю, не Раиса Максимовна (Горбачева) — Советский союз, но о них неизбежно вспоминают в разговорах о последних днях Империи и Союза", — считает он.

По мнению Суркова, "политические системы призывают женщин, когда выдыхаются после бурного роста и достигают в своем развитии поздней, терминальной стадии". "На Западе сегодня матриархальная демократия идет на смену либеральной. Феминизм, смягчаясь и мимикрируя, утекает из радикальных сект в широкие массы. Дамский популизм стал, пожалуй, самой эффективной доктриной для тех, кто стремится к политическим вершинам. Все признаки очередного "заката" Европы (вернее, Еврамерики) налицо", — считает он.

По словам помощника президента, "никто не хочет брать власть без понимания, что в ней пошло не так… никто, кроме женщин". "И вот джентльмены великодушно уступают подругам брексит, миграционный кризис, застрявшие социальные лифты, надувную экономику, пузырящиеся рынки, замерший медианный доход, непролазную многополярность, безлимитную милитаризацию",- считает он.

Как отметил Сурков, в каждой семье бывает, что какое-то житейское затруднение ставит мужа в тупик, тот спорит с женой, ничего не добивается и в замешательстве уходит в другую комнату, а в семье наступает временный матриархат. "Муж, в одиночестве выкурив сигарету и сделав для разрядки тридцать отжиманий, выходит, как ни в чем не бывало, к ужину. Классический порядок восстанавливается. И жизнь продолжается. Но что-то в ней меняется навсегда", — продолжает Сурков.

"То же происходит и в планетарном масштабе. Человечество в затруднении. Матери на хозяйстве. Но отцы вернутся с новым миром, с новыми игрушками для всех", — написал он.

"В общем, завтра все будет опять man-made, сделано человеком, дословно — мужчиной. А значит, не столько хорошо, сколько нескучно", — заключил он.