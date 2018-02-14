БАНГКОК, 14 фев — РИА Новости. Российский турист, занимавшийся подводной охотой в районе острова Лан (Ко Лан) у берегов Паттайи в Таиланде, случайно прострелил себе ногу гарпуном из подводного ружья, сообщает в среду новостной интернет-портал pattayapeople.ru.

Инцидент произошел около 13.00 (09.00 мск) во вторник. Шестидесятидвухлетнего мужчину доставили в медпункт на острове, а затем скоростным катером отправили в больницу на материк, говорится в сообщении.

По словам пострадавшего, выстрел в ногу был случайным: ружье дало осечку при выстреле в рыбу и самопроизвольно выстрелило позже, когда россиянин случайно направил его себе на ногу, сообщает издание. По информации портала, россиянину оказали медицинскую помощь, сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает.