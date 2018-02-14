Джонсон заявит, что правительство не позволит повернуть Brexit вспять

ЛОНДОН, 14 фев – РИА Новости, Мария Табак. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в большой речи, посвященной предстоящему выходу страны из ЕС, заявит, что британское правительство не позволит тем, кто хочет остановить Brexit, сделать эту "чудовищную ошибку".

"Я боюсь, что некоторые люди больше чем когда-либо нацелены на то, чтобы остановить Brexit, чтобы повернуть вспять результат референдума 23 июня 2016 года и нарушить волю народа. Я считаю, что это было бы чудовищной ошибкой, которая привела бы к появлению постоянного и неизгладимого ощущения предательства. Мы не можем этого допустить и не допустим", — говорится в тексте речи Джонсона, с которой он выступит в Лондоне во вторник и фрагменты которой были переданы в РИА Новости пресс-службой британского МИД.

"Но если мы хотим сделать этот проект национальным успехом, а мы должны это сделать, мы должны также отвечать тем, у кого сохраняется беспокойство. Я хочу сегодня попытаться препарировать хотя бы некоторые из этих страхов и изо всех сил постараться доказать, что они не имеют оснований, и что верно прямо противоположное: Brexit дает основания не для страха, а для надежды", — говорится в тексте речи.

Джонсон отметит, что правительство не должно игнорировать обеспокоенность сторонников сохранения членства Британии в ЕС, чтобы не повторять ошибки тех, кто в свое время игнорировал евроскептиков.

"Неправильно сказать сторонникам членства Британии в ЕС – вы проиграли, переживите это; мы должны принять, что многие руководствуются полностью благородными побуждениями, истинным чувством солидарности с нашими европейскими соседями и желанием успеха для Британии", — отметит министр.

Джонсон в очередной раз подчеркнет, что Великобритания после Brexit останется либеральной и смотрящей вовне страной, и что народу стоит сплотиться в едином стремлении к тому, чтобы Соединенное Королевство осталось великой и сильной независимой страной.

В ближайшее время ожидаются несколько больших выступлений министров по Brexit, выступит с речью и премьер-министр страны Тереза Мэй.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.