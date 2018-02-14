Грузинские снайперы сообщили, что на Майдане их инструктировал американец

ТБИЛИСИ, 14 фев – РИА Новости. Грузинские снайперы, принимавшие участие в трагических событиях на киевском Майдане в феврале 2014 года, сообщили, что их инструктировал бывший американский военный, с которым их познакомили экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его советник Мамука Мамулашвили.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.

Корреспондент РИА Новости побывал в Тбилиси, где лично пообщался с участниками тех событий. В распоряжении агентства также есть показания грузинских снайперов адвокату, с которыми они, по их словам, готовы выступить перед украинским правосудием.

"К нам в палатку (на Майдане – ред.) пришел Мамулашвили вместе с украинцем и представил его как Андрея, а также с мужчиной в камуфляжной форме – представил его как бывшего американского военнослужащего Кристофера Брайана и нашего инструктора", — говорится в показаниях одного из снайперов Александра Ревазишили.

В свою очередь другой бывший грузинский военный Коба Нергадзе показал, что познакомился с Брайаном через бывшего президента Грузии.

"Саакашвили представил нам мужчину в камуфляжной форме как бывшего военнослужащего США по фамилии Кристофер Брайан. Позже от Мамулашвили я узнал, что он служил в армии США снайпером. Брайан по-русски не разговаривал, общался с Саакашвили и Мамулашвили на английском языке", — говорится в его показаниях.

"Я присутствовал во время инструктажа остальных старших групп: инструктировал Брайан на английском языке, переводил Мамулашвили. Порядок действий был определен следующий: группа, возглавляемая (нынешним главой комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны Сергеем – ред.) Пашинским, переходит в консерваторию. Его группа состояла из украинцев, поляков, грузинов и литовцев. Группа Пашинского должна начать стрельбу первыми из здания консерватории, через три-четыре минуты должны начать стрельбу группы, находящиеся в гостинице "Украина", — добавил Нергадзе.

По его словам, каждый стрелок должен был сделать определенное количество выстрелов и уйти, оставив оружие.

"По плану стрельба не должна превышать 20 минут, чтобы не было зафиксировано место нахождения стрелка сотрудниками полиции. Боялись, что полиция начнет штурм и захватит стрелков в плен. Мамулашвили раздал членам групп стрелков белые повязки для отличия своих от чужих. Моей группе была поставлена задача охранять вход в гостиницу, фойе, коридоры на этажи", — сообщил он.

"Рано утром, примерно в восемь часов я услышал выстрелы со стороны консерватории. Через три-четыре минуты группы Мамулашвили начали стрелять из гостиницы "Украина". Я находился в коридоре на третьем этаже и видел, проходя по этажу, как в номерах, выходящих окнами на майдан, стрелок производил выстрелы, а второй напарник после каждого выстрела закрывал окно, открывая его перед выстрелом. Стрелок стрелял, находясь примерно в 0,5 метра от окна. Пары после производства выстрела переходили в следующую комнату и производили следующий выстрел", — отмечается в показаниях Нергадзе.

Он также сообщил, что стрельба продолжалась около 20 минут, после чего все снайперы покинули свои позиции.

Ранее итальянский "5 канал" выпустил в эфир документальный фильм, в котором итальянские журналисты берут интервью у Нергадзе, Ревазишвили и Залоги Кварацхелия. По словам этих людей, в 2014 году их в качестве снайперов направил в Киев экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Один из них утверждал, что в момент обострения противостояний их отряду приказали стрелять по сотрудникам "Беркута" и по протестующим, однако грузинский отряд воспринял приказ как провокацию и не стрелял.

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