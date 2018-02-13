Жириновский назвал Саакашвили Лениным "оранжевых революций"

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Председатель ЛДПР и кандидат в президенты РФ Владимир Жириновский назвал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Лениным оранжевых революций.

В понедельник Саакашвили был выслан украинской госпогранслужбой в Польшу, с территории которой он прошлой осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Сторонники Саакашвили провели митинг у здания администрации президента Украины в Киеве. Между ними и сотрудниками полиции произошли стычки, одного человека задержали.

Во вторник депутат парламента Грузии Ираклий Сесиашвили выразил уверенность, что рано или поздно Саакашвили, в отношении которого на родине расследуется ряд уголовных дел, предстанет перед грузинским судом.

"Надо пожалеть его. Михаил Николаевич (Саакашвили) — организатор всех оранжевых революций. Вот теоретик Шарп — умер недавно, а Михаила Николаевича надо представить к Нобелевской премии. Он практик, он Ленин оранжевых революций", — сказал Жириновский во вторник в эфире радиостанции "Вести ФМ".

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции.