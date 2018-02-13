Опубликовано новое видео задержания Михаила Саакашвили

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. На странице в Facebook экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили появилось видео его задержания в одном из ресторанов Киева. На записи видно, как силовики в масках врываются в заведение и кладут посетителей на пол.

На следующих кадрах четверо мужчин ведут, предположительно, Саакашвили в автомобиль, а один из них держит его за волосы.

В описании к видео говорится, что задержавшие Саакашвили люди "били его в лицо всю дорогу до самолета, закрывали рот и глаза, грозили выстрелить".

Депортация Саакашвили

Накануне Госпогранслужба Украины выслала Саакашвили в Польшу. Сторонники грузинского политика провели митинг у здания администрации президента Украины. Ранее между ними и сотрудниками полиции произошли стычки, одного человека задержали.

Сам Саакашвили в эфире украинского телеканала ZIK заявил, что хочет "легальным путем" вернуться на Украину.

Он добавил, что находится в варшавской гостинице, его охраняют. По его словам, польская сторона обеспечила все необходимые меры безопасности, а во время задержания в Киеве и при депортации силовики применили к нему "грубую силу".

Адвокаты политика подали в полицию заявление о похищении, а его соратники хотят собраться у здания администрации президента Петра Порошенко в Киеве и потребовать объяснений.

Саакашвили призвал соратников спокойно реагировать на выдворение с Украины в Польшу.

Он назвал Порошенко "подлым барыгой, который хочет угробить Украину".

По его словам, действия в отношении него показывают "слабость власти".

"Просто надоел"

Грузинский политолог, руководитель Центра проблем глобализации Александр Чачия в эфире радио Sputnik объяснил, почему Саакашвили отправили в Польшу, а не в Грузию.

По его словам, Саакашвили не нужен ни грузинским властям, ни США.

"Сажать в тюрьму его американцы не хотят: в течение многих лет они рисовали его в глазах общественности "маяком демократии" и, если он окажется в тюрьме, сами же американцы окажутся в неловком положении. Но они дали добро на его выдворение с Украины, потому что он просто надоел", — полагает Александр Чачия.

В свою очередь, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что политическая карьера Саакашвили на Украине не закончилась, поэтому политик, скорее всего, предпримет попытку вернуться в страну, возможно, незаконным путем.

"У него есть в стране поддержка, но не столько личная. Его ключевая поддержка — это антирейтинги Порошенко", — сказал Бортник.

По его мнению, пока экс-губернатор находится в Польше, украинские власти попытаются "подавить структуру Саакашвили, подавить его административные, финансовые и человеческие возможности".

Политолог допустил, что власти предпримут попытку разгона палаточного городка сторонников грузинского политика у здания Верховной рады в Киеве.