Опубликовано новое видео задержания Михаила Саакашвили

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. На странице в Facebook экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили появилось видео его задержания в одном из ресторанов Киева. На записи видно, как силовики в масках врываются в заведение и кладут посетителей на пол.
В описании к видео говорится, что задержавшие Саакашвили люди "били его в лицо всю дорогу до самолета, закрывали рот и глаза, грозили выстрелить".
Депортация Саакашвили
Накануне Госпогранслужба Украины выслала Саакашвили в Польшу. Сторонники грузинского политика провели митинг у здания администрации президента Украины. Ранее между ними и сотрудниками полиции произошли стычки, одного человека задержали.
Сам Саакашвили в эфире украинского телеканала ZIK заявил, что хочет "легальным путем" вернуться на Украину.
Он добавил, что находится в варшавской гостинице, его охраняют. По его словам, польская сторона обеспечила все необходимые меры безопасности, а во время задержания в Киеве и при депортации силовики применили к нему "грубую силу".
Саакашвили призвал соратников спокойно реагировать на выдворение с Украины в Польшу.
Он назвал Порошенко "подлым барыгой, который хочет угробить Украину".
По его словам, действия в отношении него показывают "слабость власти".
"Просто надоел"
Грузинский политолог, руководитель Центра проблем глобализации Александр Чачия в эфире радио Sputnik объяснил, почему Саакашвили отправили в Польшу, а не в Грузию.
По его словам, Саакашвили не нужен ни грузинским властям, ни США.
В свою очередь, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что политическая карьера Саакашвили на Украине не закончилась, поэтому политик, скорее всего, предпримет попытку вернуться в страну, возможно, незаконным путем.
"У него есть в стране поддержка, но не столько личная. Его ключевая поддержка — это антирейтинги Порошенко", — сказал Бортник.
По его мнению, пока экс-губернатор находится в Польше, украинские власти попытаются "подавить структуру Саакашвили, подавить его административные, финансовые и человеческие возможности".
Политолог допустил, что власти предпримут попытку разгона палаточного городка сторонников грузинского политика у здания Верховной рады в Киеве.