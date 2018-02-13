"Просто надоел". Политолог о выдворении Саакашвили с Украины

Появилось видео задержания Михаила Саакашвили в Киеве перед его депортацией в Польшу. Почему экс-президента Грузии не выслали на родину, в эфире радио Sputnik объяснил политолог Александр Чачия.

На странице в Facebook экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили опубликовано видео задержания политика.

На записи с камер видеонаблюдения видно, как силовики в масках врываются в один из ресторанов Киева и кладут нескольких посетителей на пол. После этого показаны кадры, на которых четверо правоохранителей ведут, предположительно, Саакашвили в автомобиль, при этом один из них держит его за волосы.

В описании к видео говорится, что задержавшие Саакашвили люди "били его в лицо всю дорогу до самолета, закрывали рот и глаза, грозили выстрелить".

Саакашвили в понедельник был выслан украинской госпогранслужбой в Польшу, с территории которой он прошлой осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей.

Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву.

Сторонники Саакашвили в Киеве между тем провели митинг у здания администрации президента Украины. Ранее между ними и сотрудниками полиции произошли стычки, одного человека задержали.

Прибыв в Польшу, Саакашвили в эфире телеканала ZIK заявил, что намерен вернуться на Украину легальным путем.

Грузинский политолог, руководитель Центра проблем глобализации Александр Чачия в эфире радио Sputnik объяснил, почему Саакашвили отправили в Польшу, а не в Грузию.

"Никакой экстрадиции в Грузию, безусловно, не было бы, потому что ни он не нужен грузинским властям, ни американцам не нужно его возвращение в Грузию. Сажать в тюрьму его американцы не хотят: в течение многих лет они рисовали его в глазах общественности "маяком демократии" и, если он окажется в тюрьме, сами же американцы окажутся в неловком положении. Но они дали добро на его выдворение с Украины, потому что он просто надоел. Он стал выходить за все рамки и они стали понимать, что он со своим падающим рейтингом серьезную политическую силу организовать вокруг себя не смог. Украина – страна, где каждый мнит себя спасителем нации, отцом народа, который должен прийти к власти. Поэтому солидарности политиков нет – они могут объединиться, только когда американцы им так говорят. Но в этот раз не было такой команды, потому что Саакашвили не подходит на роль объединителя и "отца украинского народа"", – полагает Александр Чачия.

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