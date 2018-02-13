МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Правящая в ЮАР партия Африканский национальный конгресс (ANC) решила отправить президента страны Джейкоба Зуму в отставку после того, как он, вероятно, отказался покидать пост, сообщает новостной издание Times Live.

В понедельник исполнительный комитет ANC собрался на заседание для вынесения решения о судьбе президента Зумы. Телерадиокомпания SABC сообщила, что партия решила дать президенту Джейкобу Зуме 48 часов на то, чтобы уйти в отставку, в противном случае он будет снят с должности.

Как отмечает издание, Зума, вероятно, отказался покидать пост, и заседание продолжилось. Исполнительный комитет ANC принял решение отозвать президента с должности.

В последнее время правящая партия испытывает давление оппозиции в связи со скандалом вокруг траты госимущества. С 2014 года оппозиция срывала заседания законодательного собрания, требуя от Зумы вернуть деньги в государственную казну. Глава государства отрицал вину, утверждая, что за всеми финансовыми операциями следили правительственные спецслужбы.

Президентский срок Зумы заканчивается в 2019 году, когда должны пройти выборы главы государства.