МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Правительственная партия Южно-Африканской Республики Африканский национальный конгресс (ANC) дала президенту Джейкобу Зуме 48 часов на то, чтобы уйти в отставку, в противном случае он будет снят с должности, сообщает телерадиокомпания SABC.

По данным SABC, в понедельник исполнительный комитет ANC собрался на заседание для вынесения решения о судьбе президента Зумы.

Как сообщает новостной портал News24, лидер ANC Сирил Рамафоса прибыл в резиденцию главы государства, чтобы сообщить ему решение партии.

Ранее издание Times Live со ссылкой на источники сообщило, что президент ЮАР Джейкоб Зума на фоне скандала уйдет в отставку, как только будет согласован список условий. По данным источников, договоренность была достигнута между Зумой и лидером Рамафосой.

В последнее время правящая партия испытывает давление оппозиции в связи со скандалом вокруг траты госимущества. С 2014 года оппозиция срывала заседания законодательного собрания с требованием к Зуме вернуть деньги в государственную казну. Зума отрицал вину, утверждая, что за всеми денежными операциями следили правительственные спецслужбы.

Срок полномочий Зумы истекает в 2019 году, когда должны пройти выборы главы государства.