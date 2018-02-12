Жириновский прокомментировал выдворение Саакашвили с Украины

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Украинские власти лишили гражданства и выдворили из страны бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили под надуманным предлогом, считает лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Саакашвили в понедельник был выслан украинской госпогранслужбой в Польшу, с территории которой прошлой осенью незаконно проник на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву.

"Эта страна (Украина — ред.) утверждает, что стремится в Европу, к европейским ценностям, а это, в первую очередь, терпимость, демократичность, плюрализм. Тем не менее, киевские пройдохи под совершенно надуманным предлогом лишили гражданства своего бывшего губернатора и лидера политической партии Михаила Саакашвили, а теперь еще и выдворили его из страны", — написал Жириновский в своем канале в Telegram.

Он также отметил, что Саакашвили было предоставлено украинское гражданство для того, чтобы "насолить" России, однако теперь тот стал неудобен официальному Киеву.

"В свое время его пригласили на Украину, чтобы насолить России, но он стал слишком неудобен официальному Киеву из-за регулярных обвинений в коррупции. И украинские власти в старых добрых традициях решили его из страны турнуть, нет человека — нет проблемы, как говорил Сталин. Украине еще долго-долго учиться быть европейской страной", — полагает лидер ЛДПР.