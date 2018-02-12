Трамп уверен, что ядерный потенциал США всегда будет самым мощным

ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы сокращения ядерного арсенала США в будущем, но, по его словам, это зависит от действий других стран.

"Надеюсь, мы сможем сократить их (ядерный арсенал) в предстоящие годы, но это зависит от того, что будут делать другие люди. Мы всегда будем номер один в этой категории… будем далеко превосходить других", — сказал Трамп в понедельник в Белом доме, представляя членам кабинета и губернаторам проект реформы инфраструктуры США.

Он отметил, что США модернизируют и создают новейшие ядерные силы. По его словам, страна должна это делать, так как это делают другие.

"Если они остановятся, мы остановимся, но они не останавливаются, поэтому мы должны быть значительно впереди всех в сфере ядерных возможностей… Я надеюсь, они остановятся, и, если они остановятся, мы остановимся через две минуты и, откровенно говоря, я бы хотел избавиться от многих (ядерных боеголовок), и если они будут это делать, мы последуем за ними", — сказал Трамп, не уточняя, какие именно страны он имеет в виду.