В Египте выразили соболезнования в связи авиакатастрофой в Подмосковье

Обломки на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018

Обломки на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018

КАИР, 12 фев — РИА Новости. МИД и министерство гражданской авиации Египта выразили соболезнования в связи с крушением самолета АН-148 в Подмосковье.

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"Египет выражает искренние соболезнования семьям погибших и выражает солидарность с правительством и народом дружественной России, столкнувшейся с этим испытанием", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В свою очередь министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи направил главе Минтранса РФ Максиму Соколову телеграмму, в которой "выразил свои соболезнования и скорбь" в связи с гибелью пассажиров и экипажа самолета "Саратовских авиалиний".

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" разбился в Раменском районе Московской области днем в воскресенье через несколько минут после вылета из аэропорта "Домодедово". На борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. Самолет выполнял рейс Москва-Орск.