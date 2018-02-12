Путин встретится с главой Палестины

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведёт в понедельник переговоры с главой Палестины Махмудом Аббасом.

Планировавшаяся в Сочи встреча была перенесена в Москву в связи с авиакатастрофой в Подмосковье.

Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва — Орск потерпел крушение в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. Связь с экипажем пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли. Рассматриваются все возможные версии причин происшествия.

Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе и поручил правительству создать специальную комиссию в связи с трагедией. Её возглавил федеральный министр транспорта Максим Соколов. Глава государства перенёс рабочую поездку в Сочи в связи с возможной необходимостью координировать работу комиссии, сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ближневосточное урегулирование



Темой "номер один" в ходе визита Аббаса станет обсуждение вопроса о создании нового многостороннего формата палестино-израильского урегулирование взамен многолетней американской монополии на ближневосточное миротворчество, сказал РИА Новости советник палестинского лидера по внешнеполитическим вопросам Набиль Шаас.

Аббас летит в Москву в разгар кризиса в региональном мирном процессе. Он случился после того, как в конце 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля, проигнорировав претензии палестинцев на восточную часть и исторический центр города. Те отреагировали массовыми протеста, прекращением политического диалога с Вашингтоном и отказом от сотрудничества с мирными инициативами, которые готовит Трамп. В ответ палестинцы получили упреки Белого дома в "неблагодарности" и частично реализованные угрозы сократить финансовую помощь.

По словам Шааса, палестинцы хотели бы видеть Россию ключевым участником нового формата.

Он предполагает, что на встрече двух лидеров также будет обсуждаться расширение экономического содействия Палестине. Вопрос получил особую актуальность в свете решения США резко сократить взносы в бюджет БАПОР — агентства ООН, опекающего миллионы палестинских беженцев, и угроз ограничить прямую помощь палестинскому бюджету.

В январе в Москву приезжал лидер другой стороны конфликта — премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Помощник российского президента по внешней политике Юрий Ушаков сказал журналистам, что на встрече с Путиным обсуждались двусторонние отношения и региональные проблемы, включая сирийское урегулирование. Сам израильский премьер заявил тогда РИА Новости, что "разговор был очень хорошим".

Выступая в конце января на всемирном экономическом форуме в Давосе, Нетаньяху заявил, что никто кроме США не сможет выступить посредником на мирных переговорах между Израилем и Палестиной.

В середине декабря 2017 года Путин говорил, что решение президента США признать Иерусалим столицей Израиля не помогает урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, а может дестабилизировать её.