В Крыму ответили на украинское заявление об отказе воевать за полуостров

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Заявление бывшего депутата Украины от Крыма Андрея Сенченко об отсутствии у Киева возможности воевать за полуостров из-за необходимости провести выборы — это попытка снять с власти ответственность. Такое мнение высказал депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в интервью RT.

"На Украине приближается избирательная кампания в следующем году. Сегодня ресурс доверия у нынешней украинской власти исчерпан полностью, поскольку лозунги, под которыми эти люди пришли на фоне государственного переворота, уже не имеют никакой поддержки у населения", — объяснил он необходимость поддерживать доверие к власти.

Ганжара отметил, что украинские политики пытаются спекулировать на теме Крыма, чтобы отвлечь внимание общества от социально-экономических проблем. Также он подчеркнул, что разговоры на эту тему не имеют никакого значения. "Воссоединение Крыма с Россией — факт, который не нужно обсуждать или оспаривать", — добавил он.

Накануне Сенченко, который весной 2014 года временно исполнял обязанности замглавы администрации президента Украины, рассказал, что решение не вводить в Крыму военное положение в 2014 году было связано с тем, что в подобных условиях конституция запрещает проводить президентские выборы.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года, после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались более 95% жителей региона.