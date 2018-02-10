В Киеве объяснили, почему Украина не стала воевать за Крым

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Бывший народный депутат Украины от Крыма Андрей Сенченко, который весной 2014 года временно исполнял обязанности замглавы администрации президента, рассказал в интервью изданию "Вести", почему Киев не стал отстаивать полуостров силовыми методами.

Политик заявил, что не вводить военное положение в Крыму решили потому, что украинская конституция не предусматривает проведение выборов в таких условиях. А изменить основной закон было невозможно, так как большинство в Раде, которая оставалась легитимной, было сформировано Партией регионов и проголосовало бы против соответствующих поправок. Сенченко отметил, что со стороны Александра Турчинова, занимавшего в то время пост исполняющего обязанности президента, "был соблазн" пожертвовать выборами.

"Соблазн был, и, если бы мы согласились, Турчинов, может, до сих пор был бы исполняющим обязанности президента", — подчеркнул политик. Он напомнил, что парламент был деморализован, а правительство не работало.

"И в этих условиях сказать: "Мы не будем проводить выборы" означало бы, что ситуация для Украины может повернуться совсем по-другому", — добавил экс-нардеп.

Сенченко рассказал, что участвовал в переговорах по Крыму вместе с Турчиновым и Игорем Тенюхом, который в то время исполнял обязанности главы Минобороны.

"Я зашел в кабинет к Турчинову, когда у него был Тенюх. И по просьбе Турчинова их соединили с командиром морских пехотинцев в Керчи. Турчинов ему говорит: "Почему вы не стреляете?" Оснований было более чем достаточно. А тот начинает ерзать", — рассказал Сенченко. По его словам, в Крыму отказались начинать боевые действия без приказа. Тогда Турчинов и Тенюх по телефону потребовали открыть огонь, однако военные не стали выполнять приказ.

Политик объяснил отказ тем, что "были факты предательства, <…> а где-то это вопрос того, что страна не воевала и не было элементарной готовности".

Важную роль сыграли и тесные отношения россиян и украинцев, проживавших в Крыму: "На одной лестничной клетке жили командир российского корабля и его коллега с украинского судна. Ходили в гости друг к другу, дети — в школу вместе", — рассказал Сенченко, заметив, что воевать с людьми, с которыми дружишь много лет, "всегда непросто".

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года, после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя.