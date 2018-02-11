В ДНР обвинили силовиков в обстреле Донецкой фильтровальной станции

ДОНЕЦК, 11 фев — РИА Новости. Украинские силовики в ночь с субботы на воскресенье обстреляли Донецкую фильтровальную станцию, повреждено здание очистки воды, сказал журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации.
Ранее в воскресенье компания "Вода Донбасса" сообщила, что ночью Донецкая фильтровальная станция снова была в зоне обстрелов, сотрудники вынуждены были спускаться в укрытие, никто не пострадал.
Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения.