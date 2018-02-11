В ЛНР обнаружили минометные позиции силовиков у линии соприкосновения

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (91)

ЛУГАНСК, 11 фев — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) выявила минометные позиции украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге официальный представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко.

"Южнее населенного пункта Попасная, около трех километров от линии боевого соприкосновения, выявлена огневая позиция трех минометов калибра 120 миллиметров из состава 109 батальона 10 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ", — сказал Марочко.

По его словам, в районе населенного пункта Троицкое также выявлены минометные огневые позиции расчетов минометной батареи 54 бригады. Марочко уточнил, что с этих позиций ведутся обстрелы территории ЛНР.

"Проводимые украинскими силовиками мероприятия по наращиванию сил и средств вдоль линии соприкосновения свидетельствует о том, что киевское руководство рассматривает исключительно силовой вариант решения конфликта на Донбассе. Мы не исключаем, что противник продолжает подготовку к планируемым наступательным действиям для захвата территории ЛНР", — подытожил Марочко.