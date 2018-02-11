В ЛНР обнаружили минометные позиции силовиков у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 11 фев — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) выявила минометные позиции украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге официальный представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко.
По его словам, в районе населенного пункта Троицкое также выявлены минометные огневые позиции расчетов минометной батареи 54 бригады. Марочко уточнил, что с этих позиций ведутся обстрелы территории ЛНР.
"Проводимые украинскими силовиками мероприятия по наращиванию сил и средств вдоль линии соприкосновения свидетельствует о том, что киевское руководство рассматривает исключительно силовой вариант решения конфликта на Донбассе. Мы не исключаем, что противник продолжает подготовку к планируемым наступательным действиям для захвата территории ЛНР", — подытожил Марочко.