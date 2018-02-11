Иран представил новую баллистическую ракету собственного производства

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Иран представил в воскресенье новую баллистическую ракету "Кадр" (Qadr), передает агентство Fars.
В ходе мероприятий также была представлена новая модификация ракеты ближней дальности "Фаджр-5" (Fajr 5) и противотанковая управляемая ракета "Туфан 2-М" (Toufan 2-M).
Кроме того, публике была продемонстрирована модель иранской подводной лодки класса "Фатех", которая сейчас проходит последний этап испытаний перед приемом на вооружение.
По данным агентства, в мероприятиях, посвященных годовщине революции, принимают участие миллионы человек по всей стране.
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