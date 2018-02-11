Египетская армия отчиталась о ходе антитеррористической операции на Синае

КАИР, 11 фев — РИА Новости, Маргарита Кислова. Военные Египта при поддержке сил МВД страны за время масштабной антитеррористической операции на севере и в центральной части Синайского полуострова уничтожили 16 экстремистов, арестованы четверо боевиков террористических группировок, задержаны еще более тридцати подозреваемых, говорится в распространенном заявлении ВС Египта.

"Нанесены удары и уничтожены 66 объектов, которые использовались террористами… Обнаружены и обезврежены 12 взрывных устройств, которые были подготовлены и заложены преступниками для атак на военных и полицию", — говорится в документе.

Сообщается, что уничтожены также склады взрывчатки и оружия, подпольная лаборатория по производству взрывчатки, несколько десятков транспортных средств.

О начале масштабной антитеррористической операции на Синае ВС Египта объявили в минувшую пятницу.