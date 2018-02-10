Сенатор США требует расследовать сделку между Трампом и Рыболовлевым

ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Сенатор-демократ от Орегона Рон Уайден требует расследовать сделку по недвижимости между Дональдом Трампом и российским бизнесменом Дмитрием Рыболовлевым, говорится в письме Уайдена в министерство финансов США.

"Важно, чтобы конгресс проследил, куда ведут деньги, и провел подробное расследование любого возможного отмывания денег или других незаконных финансовых сделок между президентом или его сотрудниками и Россией", — говорится в письме Уайдена, члена комитета по разведке. Сенатор не привел никаких подтверждений тому, чтобы сделка была незаконной.

Трамп в 2004 году купил большой участок с особняком во Флориде за 41 миллион долларов, в 2008 году он продал его Рыболовлеву за 95 миллионов долларов. Впоследствии Рыболовлев перепродал участок с убытком — продажная цена не превысила 40 миллионов долларов.

Спецпрокурор Роберт Мюллер расследует в минюсте США предполагаемые связи Трампа с Россией, которые опровергают как в Кремле, так и в Белом доме.