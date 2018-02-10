Глава МИД Великобритании встретился с беженцами рохинджа в Бангладеш

ЛОНДОН, 10 фев — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон посетил город Кокс-Базар в Бангладеш, где в настоящее время в лагерях беженцев проживает около миллиона беженцев-мусульман рохинджа из Мьянмы, сообщает в субботу пресс-служба министерства.
По данным министерства, с августа прошлого года в Бангладеш из Мьянмы бежали около 688 тысяч мусульман-рохинджа, около 340 тысяч беженцев проживали в Кокс-Базаре до этого. Джонсон посетил лагерь беженцев, поговорил с ними, также он пообщался с детьми беженцев.
"Я собственными глазами посмотрел на ужасающие условия жизни, в которых рохинджа вынуждены существовать. Это только усилило мою приверженность работе с международными партнерами с тем, чтобы улучшить жизнь этих людей в 2018 году", — сказал Джонсон, его цитирует пресс-служба.
Британский министр приветствовал усилия правительств Мьянмы и Бангладеш и заявил, что беженцам должны позволить спокойно вернуться в свои дома.
Рохинджа (рохинья) — этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в бирманский штат Аракан в XIX — начале XX века британскими колониальными властями. При общей численности около полутора миллионов человек они составляют большинство населения штата Ракхайн, однако очень немногие из них имеют гражданство Мьянмы.
Ранее официальные представители Бангладеш и Мьянмы завершили составление соглашения о репатриации беженцев-рохинджа, которая должна завершиться в течение двух лет после начала этого процесса. Сообщалось, что Бангладеш организует пять транзитных пунктов, откуда беженцы будут прибывать в два лагеря для приема и временного проживания рохинджа на территории Мьянмы.