Глава МИД Великобритании встретился с беженцами рохинджа в Бангладеш

ЛОНДОН, 10 фев — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон посетил город Кокс-Базар в Бангладеш, где в настоящее время в лагерях беженцев проживает около миллиона беженцев-мусульман рохинджа из Мьянмы, сообщает в субботу пресс-служба министерства.

В воскресенье запланировала встреча Джонсона с лидером Мьянмы Аун Сан Су Джи.

По данным министерства, с августа прошлого года в Бангладеш из Мьянмы бежали около 688 тысяч мусульман-рохинджа, около 340 тысяч беженцев проживали в Кокс-Базаре до этого. Джонсон посетил лагерь беженцев, поговорил с ними, также он пообщался с детьми беженцев.

"Я собственными глазами посмотрел на ужасающие условия жизни, в которых рохинджа вынуждены существовать. Это только усилило мою приверженность работе с международными партнерами с тем, чтобы улучшить жизнь этих людей в 2018 году", — сказал Джонсон, его цитирует пресс-служба.

Британский министр приветствовал усилия правительств Мьянмы и Бангладеш и заявил, что беженцам должны позволить спокойно вернуться в свои дома.

Рохинджа (рохинья) — этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в бирманский штат Аракан в XIX — начале XX века британскими колониальными властями. При общей численности около полутора миллионов человек они составляют большинство населения штата Ракхайн, однако очень немногие из них имеют гражданство Мьянмы.

Официальные власти Мьянмы и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами"-буддистами долгая история, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011-2012 годах.

Ранее официальные представители Бангладеш и Мьянмы завершили составление соглашения о репатриации беженцев-рохинджа, которая должна завершиться в течение двух лет после начала этого процесса. Сообщалось, что Бангладеш организует пять транзитных пунктов, откуда беженцы будут прибывать в два лагеря для приема и временного проживания рохинджа на территории Мьянмы.