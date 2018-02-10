Порошенко назвал главную проблему Украины

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Главной проблемой Украины по-прежнему остается коррупция. Об этом в интервью австрийскому изданию Profil заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Коррупция всегда была и остается главной проблемой Украины", — отметил глава государства. Он добавил, что именно по этой причине он призвал создать в 2018 году независимый антикоррупционный суд.

По словам Порошенко, Киев планирует работать с западными спецслужбами по возвращению в страну средств, незаконно вывезенных олигархами и чиновниками.

Украинский лидер также упомянул об основных приоритетах страны. Он подчеркнул, что важнее всего для Киева — вступить в ряды НАТО и ЕС.

Ранее стало известно, что Евросоюз отказал Украине в транше в 600 миллионов евро, поскольку Киев не выполнил четыре условия предоставления экономической помощи из 21, в число которых входит и создание антикоррупционного суда.