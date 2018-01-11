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Экономика

В Евросоюзе объяснили отказ выделять 600 миллионов евро Украине

Сюжет:
Ситуация на Украине. Январь 2018 (106)
12:1011.01.2018
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© РИА Новости / Александр ДемьянчукПерейти в фотобанкУкраинские гривны. Архивное фотоУкраинские гривны. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Евросоюз не стал переводить Украине шестьсот миллионов евро. Такое решение объяснили тем, что Киев не выполнил четыре условия предоставления экономической помощи из 21.

Сотрудники Управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
© РИА Новости / Михаил Маркив
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Эксперт: борьба с коррупцией на Украине – это прикрытие коррупционных схем
Несмотря на это глава представительства ЕC на Украине Хьюг Мингарелли в эфире "Украинского радио" не исключил возможности перевода Киеву нового транша.

По его словам, Петр Порошенко лично просил президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о выделении помощи.

Глава ЕК, в свою очередь, поручил специалистам провести оценку объема помощи, которая необходима Украине, и оценить возможность предоставления нового транша.

Также Мингарелли вновь отметил, что в Брюсселе ждут от Киева срочного создания антикоррупционного суда.

В 2015 году Евросоюз одобрил программу помощи Киеву на сумму 1,8 миллиарда евро. Ее действие истекает в конце января. Украина получила две выплаты, однако в начале декабря Еврокомиссия отказала в выделении последнего транша.

Флаги Украины и Европейского Союза
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В ЕС попросили украинских борцов с коррупцией быть "потише", пишут СМИ
Киев получал средства в обмен на выполнение определенных требований. Как отмечал Мингарелли, к числу невыполненных Киевом условий относятся: снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки электронных деклараций чиновников, принятие закона о кредитном реестре Нацбанка и ввод механизма проверки информации о бенефициарных владельцах компаний.

В декабре в Евросоюзе также заявили, что поддержка Киеву не является безусловной.

В ЕС отметили, что "решительно поддерживают" реформы на Украине, однако "обеспокоены последними событиями в Украине, которые могут поставить под угрозу прогресс, достигнутый в борьбе с коррупцией". В Брюсселе считают "чрезвычайно важными" независимость и эффективность украинских антикоррупционных институтов.

Бремя для Европы

В центре Киева, Украина. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Самые мрачные перспективы: что будет с Украиной в новом году
Как считает политический аналитик, публицист Владислав Гулевич, в Брюсселе устали наблюдать за тем, как "на Украине откровенно разворовываются средства, выделяемые на проведение реформ".

"Поскольку Украина является, по большому счету, государством-банкротом, а ее правительство — это политические временщики, то конечно, они не будут заниматься решением стратегических, долгосрочных задач, а будут решать свои, частные", — считает он.

По его словам, все деньги, которые Брюссель выделяет Украине, в основной массе оседают в карманах украинских чиновников.

"Брюссель заинтересован в проведении реформ, которые бы поставили украинское государство в еще большую зависимость от Запада. Поэтому, скорее всего, помощь в будущем может получить продолжение, но в каком формате, каких объемах — об этом рано говорить", — отметил Гулевич.

Аналитик предположил, что Евросоюз урежет помощь Украине, потому что она становится "неудобоносимым бременем" для европейской политики.

Участники марша сторонников экс-президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в центре Киева. 12 ноября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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"Тебя посодют, а ты не воруй". Украина захлебнулась в борьбе с коррупцией
Эксперт добавил, что у Брюсселя становится все меньше желания помогать Киеву.

Зависимость Киева от МВФ

Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что валютные резервы Украины в основном сформированы за счет внешних кредитов.

По его словам, Киеву следовало бы сокращать объемы сотрудничества с Международным валютным фондом, но сделать это уже невозможно. Если власти прекратят работу с МВФ, Украина перестанет получать поддержку от Евросоюза и других международных партнеров, отметил Суслов.

Он добавил, что даже проекты строительства метро в Днепре, Харькове и Киеве завязаны на внешнее финансирование.

Крупнейший кредитор Украины — МВФ — в 2017 году выделил Киеву один транш на миллиард долларов, еще один платеж был перенесен на 2018 год. Всего по действующей программе Киев за три года получил четыре транша на 8,5 миллиарда долларов.

Нацбанк Украины в 2018 году рассчитывает получить два транша на сумму 3,5 миллиарда долларов, однако Минфин рассчитывает, что сумма предоставленных кредитов может оказаться больше. Действие программы заканчивается в 2018 году.

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