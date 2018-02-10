Пентагон пообещал следить за размещением российских вооружений

ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Вашингтон пообещал Москве продолжить следить за будущими размещениями российского вооружения, сообщили РИА Новости в оборонном ведомстве США в связи с размещением ракетного комплекса "Искандер" в Калининградской области.

"Мы продолжим мониторить любые возможные размещения и оценивать их соответствующим образом", — заявила РИА Новости официальный представитель оборонного ведомства США Мишель Балданса.

По ее словам, "размещение баллистических ракет ближнего радиуса действия в Калининградской области вызывает сожаление и имеет дестабилизирующий эффект, учитывая наступательные возможности (комплекса) и близость к нескольким союзникам НАТО".

"Хотя это не нарушает каких-либо двусторонних соглашений между США и Россией, это размещение лишь повышает напряженность между Россией и ее соседями", — заявила представитель ведомства.

Ранее министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что РФ разместила в Калининградской области ракетный комплекс "Искандер". Позже глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил журналистам, что РФ разместила "Искандеры" в Калининградской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что РФ никому не угрожает, но имеет суверенное право размещать вооружения где угодно на своей территории.